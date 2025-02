"Le ripartenze si curano e si leggono con le marcature preventive, che in questa stagione - soprattutto in campionato - all’Inter non sono sempre venute bene. E questo aspetto chiama per forza di cose in causa l’attenzione. La partita di domani, poi, mette Inzaghi di fronte a una scelta di campo. Affidarsi alla voglia di riscatto di chi era in campo giovedì o cambiare molti uomini? Probabile una via di mezzo. E probabile che in mezzo - al campo, s’intende - riposi uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan, più probabilmente il secondo. A guidare l’Inter, in senso metaforico ma anche pratico, sarà Barella. Nel derby era l’unico a non accontentarsi del pareggio, a Firenze è entrato in scena a gara ormai indirizzata. Domani sera guiderà lui e sarà bene accompagnarlo. Anche dentro un centrocampo che è il reparto più distante, oggi, dal rendimento “europeo” della scorsa stagione. Barella-Calha-Micki era un ritornello imparato a memoria e costantemente mal digerito dagli avversari. Domani potrebbe invece vedersi un terzetto intravisto solo in due occasioni di Champions, con il Manchester City e con il Lipsia: Barella-Calha-Zielinski", sottolinea La Gazzetta dello Sport.