Francesco Acerbi è pronto: il difensore dell'Inter, dopo più di due mesi trascorsi ai box per infortunio, tornerà finalmente in campo in occasione del match di questa sera contro la Fiorentina. Un rientro importante per due motivi, come sottolinea Tuttosport: "Settantanove giorni dopo l'infortunio di Verona, Francesco Acerbi - per uno strano scherzo del destino proprio nel giorno del suo 37° compleanno - è pronto per tornare in campo, per di più da titolare. Anche prima della sfida di giovedì al Franchi era stato provato - ma alla fine ha giocato De Vrij - ma stavolta, anche per concedere un po' di riposo all'olandese, Acerbi dovrebbe tornare al centro della difesa".