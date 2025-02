Il momento del ritorno in campo di Francesco Acerbi sembra ormai arrivato. Come anticipato in tarda mattinata da Fcinter1908.it, le sensazioni della vigilia portano verso la titolarità dell'ex Lazio, ormai rientrato tra i convocati già da più di una settimana in pianta stabile. Inzaghi ci ha pensato anche per il turno infrasettimanale, salvo poi scegliere ancora De Vrij. Stavolta l'olandese va verso il turno di riposo, anche se soltanto domani l'allenatore nerazzurro scioglierà definitivamente le riserve.