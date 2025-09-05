Da Inzaghi a Chivu, la sostanza non cambia: toccherà ancora a Francesco Acerbi il ruolo di leader della difesa dell'Inter. Il centrale nerazzurro, nonostante l'età che avanza, punta a un'altra stagione da protagonista, e in questa sosta sta lavorando duramente per presentarsi al top in vista del match contro la Juventus.
CdS – Inter, serve un Acerbi al top per la Juventus: Chivu lo aspetta, c’è bisogno di lui
Così scrive il Corriere dello Sport: "Passano le stagioni, all'Inter è cambiata la guida tecnica, ma le chiavi della difesa restano nelle mani di Francesco Acerbi. Ne possiede una copia Stefan De Vrij, pronto all'evenienza anche a condividerla con Manuel Akanji, ma le gerarchie in quella zona di campo per quest'anno sono ancora ben delineate".
"La leadership di Acerbi non è esclusivamente tecnica. In questi anni ha dato tanto allo spogliatoio in termini di temperamento e personalità, ciò che più di ogni altra cosa deve caratterizzare il nuovo corso nerazzurro. La base solida su cui costruire un progetto tecnico che sia credibile e vincente parte proprio dal carattere che lo spogliatoio è chiamato a tirar fuori per gettarsi definitivamente alle spalle l'angoscioso finale della scorsa stagione. Devono essere i leader, però, a trainare tutto il gruppo. In questo l'ex Lazio può dare una grande mano all'allenatore rumeno".
"La sosta di settembre è un'opportunità anche per lui. Il lavoro ad Appiano Gentile gli servirà per migliorare lo stato di forma, ripensare a cosa non è andato contro l'Udinese e proiettarsi subito oltre. Al rientro per l'Inter c'è un match da non sbagliare, in casa di una Juventus che altrimenti potrebbe già tentare un primo strappo nei confronti dei nerazzurri insieme al Napoli. Acerbi, titolare nel ruolo, sarà confermato al centro del reparto arretrato. Si troverà di fronte uno tra Jonathan David e Dusan Vlahovic, diversi tra loro ma altrettanto temibili.
Servirà per questo la sua miglior versione. Chivu confida di vederla in fretta".
