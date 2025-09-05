Da Inzaghi a Chivu, la sostanza non cambia: toccherà ancora a Francesco Acerbi il ruolo di leader della difesa dell'Inter. Il centrale nerazzurro, nonostante l'età che avanza, punta a un'altra stagione da protagonista, e in questa sosta sta lavorando duramente per presentarsi al top in vista del match contro la Juventus.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Passano le stagioni, all'Inter è cambiata la guida tecnica, ma le chiavi della difesa restano nelle mani di Francesco Acerbi. Ne possiede una copia Stefan De Vrij, pronto all'evenienza anche a condividerla con Manuel Akanji, ma le gerarchie in quella zona di campo per quest'anno sono ancora ben delineate".

"La leadership di Acerbi non è esclusivamente tecnica. In questi anni ha dato tanto allo spogliatoio in termini di temperamento e personalità, ciò che più di ogni altra cosa deve caratterizzare il nuovo corso nerazzurro. La base solida su cui costruire un progetto tecnico che sia credibile e vincente parte proprio dal carattere che lo spogliatoio è chiamato a tirar fuori per gettarsi definitivamente alle spalle l'angoscioso finale della scorsa stagione. Devono essere i leader, però, a trainare tutto il gruppo. In questo l'ex Lazio può dare una grande mano all'allenatore rumeno".