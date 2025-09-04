La sosta per le nazionali arriva in soccorso di Cristian Chivu: il KO con l'Udinese di domenica scorsa ha fatto rumore e ha messo in luce alcune criticità nella rosa dell'Inter che andranno risolte al più presto per non incappare in una stagione negativa. Il Corriere dello Sport analizza tre punti "deboli" attualmente: la condizione di Hakan Calhanoglu, le distrazioni di Yann Bisseck e il mancato utilizzo di Luis Henrique .

"Il primo riguarda il protagonista più atteso del match con i friulani - si legge -. Hakan Calhanoglu, all’esordio stagionale dopo aver scontato la squalifica contro il Torino, aveva i riflettori di San Siro puntati addosso. I tifosi si auguravano che i 90’ sarebbero serviti per mettersi definitivamente alle spalle la lunga e sfiancante telenovela estiva che lo ha visto protagonista. Così non è stato. Il turco, piuttosto che prendersi le luci della ribalta con una prestazione degna di nota, è scomparso tra le maglie del centrocampo friulano.