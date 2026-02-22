"Gli schiaffi presi in Champions hanno svegliato l’Inter. Al di là di quanto sapranno fare nel ritorno dei playoff europei, questa giornata di campionato ha indicato quale destino attenda nerazzurri: Chivu vola verso lo scudetto e solo un improvviso cedimento può rimettere in discussione la corsa al titolo (...). L’Inter in campionato ha una marcia irresistibile. Da quando ha perso il derby — era il 23 novembre — ha vinto 13 partite su 14, pareggiando solo con il Napoli. Allora era quarta in classifica dietro Roma, Milan e Napoli, e alla pari con il Bologna; oggi ha scavato un solco quasi incolmabile con tutte le contendenti (...)".

"La vittoria di Lecce è arrivata nell’ultimo quarto d’ora, ma solo per caso. In realtà l’Inter è stata padrona del campo dall’inizio e non ha mai rischiato, benché avesse fuori tre uomini pesanti, Calhanoglu, Barella e Lautaro, oltre a Dumfries e anche ad Akanji, entrato al 60’. È la conferma che Chivu ha un organico amplissimo di qualità e può far fronte anche a grandi emergenze (non a caso entrambe le reti sono arrivate dalla panchina, Mkhitaryan e appunto Akanji)".