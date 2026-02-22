Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha fatto il punto sull'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri a Lecce:
Agresti (GdS): “Gli schiaffi in Champions hanno svegliato l’Inter. Lecce indica il destino”
"Gli schiaffi presi in Champions hanno svegliato l’Inter. Al di là di quanto sapranno fare nel ritorno dei playoff europei, questa giornata di campionato ha indicato quale destino attenda nerazzurri: Chivu vola verso lo scudetto e solo un improvviso cedimento può rimettere in discussione la corsa al titolo (...). L’Inter in campionato ha una marcia irresistibile. Da quando ha perso il derby — era il 23 novembre — ha vinto 13 partite su 14, pareggiando solo con il Napoli. Allora era quarta in classifica dietro Roma, Milan e Napoli, e alla pari con il Bologna; oggi ha scavato un solco quasi incolmabile con tutte le contendenti (...)".
"La vittoria di Lecce è arrivata nell’ultimo quarto d’ora, ma solo per caso. In realtà l’Inter è stata padrona del campo dall’inizio e non ha mai rischiato, benché avesse fuori tre uomini pesanti, Calhanoglu, Barella e Lautaro, oltre a Dumfries e anche ad Akanji, entrato al 60’. È la conferma che Chivu ha un organico amplissimo di qualità e può far fronte anche a grandi emergenze (non a caso entrambe le reti sono arrivate dalla panchina, Mkhitaryan e appunto Akanji)".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
