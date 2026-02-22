"È rimasto a secco, invece, l’attacco. Pio ha lottato e ci ha provato soprattutto nel primo tempo, lavorando con profitto anche spalle alla porta. Mentre ha steccato, e non è la prima volta, Thuram. Con Lautaro fermo ai box, occorre che il francese torni a fare la differenza. Il suo bottino di gol, finora, è più o meno in linea con le due stagioni precedenti. Ma solo una volta, una sua prodezza, ha inciso sul risultato. Ecco, già contro il Bodø servirà il vero Tikus. Che, in Europa, non segna dalla prima gara con l’Ajax. Allora, firmò una doppietta, guarda caso incornando due corner. Si torna sempre lì…".