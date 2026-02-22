Ci si aspettava di più ieri da Marcus Thuram in Lecce-Inter. Poco male, considerando che la squadra nerazzurra è riuscita comunque a portare a casa un risultato importante. Il francese dovrà comunque dare il suo contributo, alzando il livello delle prestazioni, nell'immediato. Anche perché la squadra dovrà fare a meno di Lautaro Martinez per qualche settimana. Ne parla anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, ora serve il vero Thuram: bottino di gol finora in linea ma c’è un dettaglio…
news
Inter, ora serve il vero Thuram: bottino di gol finora in linea ma c’è un dettaglio…
L'attaccante francese è chiamato a innestare una marcia con l'assenza di Lautaro: ieri ha steccato al Via del Mare
"È rimasto a secco, invece, l’attacco. Pio ha lottato e ci ha provato soprattutto nel primo tempo, lavorando con profitto anche spalle alla porta. Mentre ha steccato, e non è la prima volta, Thuram. Con Lautaro fermo ai box, occorre che il francese torni a fare la differenza. Il suo bottino di gol, finora, è più o meno in linea con le due stagioni precedenti. Ma solo una volta, una sua prodezza, ha inciso sul risultato. Ecco, già contro il Bodø servirà il vero Tikus. Che, in Europa, non segna dalla prima gara con l’Ajax. Allora, firmò una doppietta, guarda caso incornando due corner. Si torna sempre lì…".
© RIPRODUZIONE RISERVATA