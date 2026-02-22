Il Corriere dello Sport in edicola stamattina propone anche un box sulla gara di Bastoni in Lecce-Inter. Pomeriggio particolare per il difensore nerazzurro:
CdS – Inter, Bastoni non distratto dai fischi di Lecce: rispetto alla gara di Bodo…
"La prima in Serie A dopo i fatti di Inter-Juventus ha riservato ad Alessandro Bastoni un'accoglienza particolare. Fischiato copiosamente a ogni pallone toccato, il difensore nerazzurro ha vissuto un pomeriggio al centro dell'attenzione che però non ha influito sulla sua prestazione.
Se in Champions League era finito anche lui risucchiato dalle sabbie mobili del sintetico di Bodo, in quel di Lecce è tornato a giocare con il solito piglio, assicurando il suo contributo in entrambe le fasi. Rimasto in campo quasi per tutta la partita, ha anche indossato la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di De Vrij all'ora di gioco.
Carlos Augusto entrato da braccetto al posto del numero 95 nerazzurro pochi minuti prima del novantesimo, dovrà sostituirlo con ogni probabilità anche contro il Genoa sabato al Meazza: il cartellino giallo rimediato per trattenuta evidente ai danni di N'Dri gli costerà infatti un turno di squalifica nel prossimo turno di campionato. Rientrerà nel derby".
