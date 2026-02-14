"Il Milan di Allegri non è forte come l’Inter, né è altrettanto completo. Ha meno alternative di qualità e ha alcuni dei suoi calciatori migliori in condizioni non buone: Pulisic e Leao non sono stati quasi mai al massimo e certamente non lo sono adesso, tanto che Max deve arrangiarsi con Nkunku prima punta e Loftus-Cheek alle sue spalle, oppure ricorrere al gigante Füllkrug (che si è inserito in fretta ma ieri si è divorato un rigore). In conseguenza di tutto questo, il Milan non dà quasi mai il senso di superiorità schiacciante che invece trasmette quasi sempre l’Inter. Lo ha fatto a Bologna, è vero, ma già a Pisa ha sofferto più del necessario, non ha chiuso una partita che aveva in mano e alla fine si è tirato fuori dai problemi solo grazie a quel fenomeno di Modric. Eppure il Milan è ancora vicino - abbastanza vicino - all’Inter: cinque punti non sono pochi ma nemmeno troppi. E consentono di dire che no, lo scudetto non è (ancora) nerazzurro.