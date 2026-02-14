La data segnata col circoletto rosso è quella di domenica 8 marzo (che forse diventerà sabato 7 quando si decideranno anticipi e posticipi del ventottesimo turno, se l’Inter si qualificherà in Champions). Il 7 o l’8 marzo si giocherà il derby e per il Milan potrebbe trattarsi di una grande occasione perché lì, nello scontro diretto, avrà l’opportunità di recuperare tre punti. Già, ma perché l’eventuale vittoria abbia un senso in chiave scudetto Allegri deve tenere Chivu a tiro: se non guadagna terreno, almeno non deve perderne. Ci riuscirà? Si può giocare a fare le tabelle: il Milan ha in casa prima il Como nel recupero (senza Rabiot, uno che in certi momenti vale mezza squadra) e poi il Parma, quindi va a Cremona; l’Inter affronta stasera la Juve, poi ha la trasferta a Lecce e il Genoa in casa. Chi è messo meglio? Diremmo i rossoneri, perché i nerazzurri tra oggi e il derby non giocheranno tre partite bensì sei avendo anche il doppio playoff di Champions e la semifinale d’andata di Coppa Italia con il Como. Il rischio che la stanchezza pesi anche su una squadra che ha una rosa ampia come quella di Chivu è concreto.
