FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter-Juve, il prepartita su Dazn in onda dalle 17. San Siro sold out: la coreografia del Meazza

news

Inter-Juve, il prepartita su Dazn in onda dalle 17. San Siro sold out: la coreografia del Meazza

Inter-Juve, il prepartita su Dazn in onda dalle 17. San Siro sold out: la coreografia del Meazza - immagine 1
L'Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro la Juve. Sarà una bolgia San Siro che si preannuncia tutto esaurito
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro la Juve. Sarà una bolgia San Siro che si preannuncia tutto esaurito, i tifosi nerazzurri preparano una splendida coreografia.

PREPARTITA

Inter-Juve, il prepartita su Dazn in onda dalle 17. San Siro sold out: la coreografia del Meazza- immagine 2
Getty Images
—  

"Il derby d’Italia su Dazn. Sarà un sabato di grandissime emozioni grazie alla diretta dell’attesa sfida tra l’Inter capolista di Chivu e la Juventus di Spalletti. La telecronaca del derby d’Italia, al via alle 20.45, sarà affidata alla coppia formata da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, mentre Federica Zille trasporterà i tifosi a bordo campo tra interviste ed emozioni live. Ma Dazn accompagnerà gli spettatori già dalle 17, con il programma “DAZN VAMOS! - Il Sabato della Serie A”, condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo. E a fine partita, con Hernanes, Emanuele Giaccherini e Luca Toni, si commenteranno gli episodi più salienti del match", scrive La Gazzetta dello Sport.

COREOGRAFIA

Inter-Juve, il prepartita su Dazn in onda dalle 17. San Siro sold out: la coreografia del Meazza- immagine 3
Getty Images
—  

"Tutto esaurito come il derby d’andata ma il derby d’Italia diventa la seconda partita per incasso. Inter-Juve è già storia prima di iniziare. I tifosi di casa lo sanno e chiedono «una cornice di tifo devastante, all’altezza dell’importanza di questa sfida — il comunicato della curva —. Ogni interista presente al Meazza è chiamato a riscrivere la storia realizzando una sciarpata mai vista prima. Per riuscirci abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. All’ingresso delle squadre, coloriamo il Meazza di nerazzurro come non è mai stato fatto». Sold out anche il settore ospiti riservato ai tifosi della Juventus", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Paragone Corsport: “Inter maestosa e irraggiungibile come Charlize Theron, la...
TS – Inter, media gol subiti crollata: rispetto a inizio stagione…

© RIPRODUZIONE RISERVATA