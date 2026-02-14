L'Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro la Juve. Sarà una bolgia San Siro che si preannuncia tutto esaurito, i tifosi nerazzurri preparano una splendida coreografia.
news
Inter-Juve, il prepartita su Dazn in onda dalle 17. San Siro sold out: la coreografia del Meazza
PREPARTITA
"Il derby d’Italia su Dazn. Sarà un sabato di grandissime emozioni grazie alla diretta dell’attesa sfida tra l’Inter capolista di Chivu e la Juventus di Spalletti. La telecronaca del derby d’Italia, al via alle 20.45, sarà affidata alla coppia formata da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, mentre Federica Zille trasporterà i tifosi a bordo campo tra interviste ed emozioni live. Ma Dazn accompagnerà gli spettatori già dalle 17, con il programma “DAZN VAMOS! - Il Sabato della Serie A”, condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo. E a fine partita, con Hernanes, Emanuele Giaccherini e Luca Toni, si commenteranno gli episodi più salienti del match", scrive La Gazzetta dello Sport.
COREOGRAFIA
"Tutto esaurito come il derby d’andata ma il derby d’Italia diventa la seconda partita per incasso. Inter-Juve è già storia prima di iniziare. I tifosi di casa lo sanno e chiedono «una cornice di tifo devastante, all’altezza dell’importanza di questa sfida — il comunicato della curva —. Ogni interista presente al Meazza è chiamato a riscrivere la storia realizzando una sciarpata mai vista prima. Per riuscirci abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. All’ingresso delle squadre, coloriamo il Meazza di nerazzurro come non è mai stato fatto». Sold out anche il settore ospiti riservato ai tifosi della Juventus", aggiunge il quotidiano.
