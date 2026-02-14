L'allenatore nerazzurro mantiene il suo classico approccio agli impegni di campionato senza eccezioni

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 14:16)

Focus anche sull'approccio di Inter e Juventus alla gara di stasera, sulle pagine di TuttoSport. In particolare, a proposito dei nerazzurri, il quotidiano si sofferma sulla prospettiva di Cristian Chivu. Queste le considerazioni alla luce della conferenza stampa di ieri:

"Cristian Chivu non lo direbbe neanche sotto tortura, anzi, fosse stato per lui, come ha detto ieri fra il serio e il divertito, non avrebbe neanche fatto la conferenza stampa: «La scelta di Spalletti l’avrei condivisa molto volentieri, ho detto di mandare Lautaro (all'ufficio stampa, ndr), ma non hanno voluto».

Però è ovvio che Inter-Juve di questa sera abbia un peso particolare per la squadra nerazzurra. Per il tecnico, chissà, pubblicamente Chivu continua a ripetere infatti che ogni gara valga tre punti e che anche da giocatore «non sentivo mai il peso per una rivalità, per me giocare con Milan o Juventus, con tutto il rispetto, valeva come affrontare l'Ascoli; mi sono sempre preparato per essere la miglior versione di me».

Al di là del solito discorso sugli scontri diretti, con l’Inter che non batte in Serie A una fra Milan, Juventus e Napoli dal 22 aprile 2024 - il derby che valse lo scudetto della stella; da quel momento cinque pareggi e cinque sconfitte -, è evidente che un successo questa sera darebbe qualcosa in più ai nerazzurri".