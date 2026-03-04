Delle parole di Chivu dopo la vittoria di sabato con il Genoa ha parlato il giornalista, Stefano Agresti, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport
Agresti: “Per Chivu narrazione lontana dalla realtà? Piuttosto originale come percezione…”
"Secondo Chivu, la narrazione che accompagna il percorso dell’Inter è «lontana dalla realtà», perché «non va mai bene niente e non ci vengono mai dati meriti». È piuttosto originale la percezione del tecnico nerazzurro in merito alla considerazione di cui gode la sua squadra, espressa a sorpresa dopo la vittoria in campionato con il Genoa e ripetuta ieri . Davvero Cristian pensa che quanto fa l’Inter non sia apprezzato e celebrato come sarebbe giusto? E da dove nasce questa convinzione?
Chivu probabilmente ha dato peso a qualche osservazione critica che lo ha colpito in modo particolare. Un’eccezione. In realtà la sensazione è che i risultati dell’Inter vengano sottolineati, eccome: un riconoscimento meritato e quindi equo, ma che comunque esiste. Poi è normale che arrivino critiche se un grande club come quello nerazzurro va fuori ai playoff di Champions contro il Bodo Glimt. Chivu sta facendo un bel lavoro, vola verso lo scudetto e quando lo conquisterà avrà concluso un percorso personale breve però eccellente. Ma la sindrome da accerchiamento, la sensazione che tutti — o molti — ce l’abbiano con la sua squadra, anche no".
