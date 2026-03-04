"Secondo Chivu, la narrazione che accompagna il percorso dell’Inter è «lontana dalla realtà», perché «non va mai bene niente e non ci vengono mai dati meriti». È piuttosto originale la percezione del tecnico nerazzurro in merito alla considerazione di cui gode la sua squadra, espressa a sorpresa dopo la vittoria in campionato con il Genoa e ripetuta ieri . Davvero Cristian pensa che quanto fa l’Inter non sia apprezzato e celebrato come sarebbe giusto? E da dove nasce questa convinzione?