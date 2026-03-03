Finisce 0-0 l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter: le parole di Massimo Mauro a Mediaset

Matteo Pifferi Redattore 3 marzo - 23:39

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Como-Inter 0-0, Massimo Mauro ha parlato così della partita del Sinigaglia:

"La partita è stata brutta, ho dormito anche 20 minuti (ride, ndr). Non era facile, l'Inter ha cambiato tantissimo, il Como ci ha provato, ha sbagliato un gol pazzesco con Valle ma si giocheranno tutto al ritorno.

Formazione Derby? Con Thuram ed Esposito l'Inter è messa benissimo, farei giocare loro due, l'Inter ha bisogno di trovare la profondità per dare spazio ai centrocampisti. L'Inter farà il Milan nel derby, sarà più attendista. Voglio sognare: Milan all'attacco e Inter in contropiede"

"Bastoni? A Pressing ho detto che mi ha deluso Chivu, perché in campo queste cose l'abbiamo fatti tutti"