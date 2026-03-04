"L’Inter ha puntato tutto sullo scudetto e ha in testa il derby di domenica. Come se non bastasse, Cristian Chivu si ritrova con le punte contate per gli infortuni di Lautaro e Bonny. Il Como, nel suo piccolo, che tanto piccolo non è, anzi, il Como, si diceva, alla Champions pensa, al di là delle dichiarazioni di facciata, e tra la trasferta imminente di Cagliari, sabato 7, e lo scontro diretto contro la Roma il 15 marzo, ha affrontato con precauzione questa andata delle semifinali di Coppa Italia. Ne è venuto fuori uno 0-0 abbastanza sciapo. In 90 minuti, un solo vero tiro nello specchio: lo ha effettuato Nico Paz (il palo di Darmian è arrivato su un’ipotesi di cross)", analizza La Gazzetta dello Sport.