L'Inter perde il derby, terza sconfitta negli scontri diretti in questo avvio di campionato. Il Milan scavalca i nerazzurri in classifica
Sommer? Troppo semplice ridurre lì il problema. CorSera: “Il gioco di Chivu non è ancora…”
"L’Inter è alla quarta sconfitta in 12 partite, un numero in prospettiva non compatibile con lo scudetto, come non lo sono le statistiche nel rapporto tiri-parate del proprio portiere, prossimo ai 37 anni e non più esplosivo come qualche mese fa. Ridurre il problema a Sommer sarebbe troppo semplice, perché il «gioco dominante senza perdere l’equilibrio» ricercato da Chivu non è ancora entrato nella testa di una squadra che giocava con la linea difensiva più bassa e impostava la manovra in modo meno rischioso ma ugualmente efficace. Senza Dumfries a destra e Mkhitaryan mezzala sinistra, l’Inter in particolare non riesce a esprimere né le sue geometrie né la sua potenza sulle fasce, che restano la sua specialità. Il supporto di Sucic a Dimarco da una parte e la fluidità delle giocate a destra di Augusto, riadattato, sono insufficienti", analizza il Corriere della Sera.
"Scottata dalle serate dello Stadium e del Maradona, l’Inter procede per strappi, ricavandosi tre grosse occasioni, senza però togliersi mai di dosso la sensazione di pericolosità che le lascia come un tarlo il Milan ogni volta che si muove sulla trequarti", aggiunge il quotidiano.
