"L’Inter è alla quarta sconfitta in 12 partite, un numero in prospettiva non compatibile con lo scudetto, come non lo sono le statistiche nel rapporto tiri-parate del proprio portiere, prossimo ai 37 anni e non più esplosivo come qualche mese fa. Ridurre il problema a Sommer sarebbe troppo semplice, perché il «gioco dominante senza perdere l’equilibrio» ricercato da Chivu non è ancora entrato nella testa di una squadra che giocava con la linea difensiva più bassa e impostava la manovra in modo meno rischioso ma ugualmente efficace. Senza Dumfries a destra e Mkhitaryan mezzala sinistra, l’Inter in particolare non riesce a esprimere né le sue geometrie né la sua potenza sulle fasce, che restano la sua specialità. Il supporto di Sucic a Dimarco da una parte e la fluidità delle giocate a destra di Augusto, riadattato, sono insufficienti", analizza il Corriere della Sera.