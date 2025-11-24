L'analisi di Tuttosport sulla sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "Allegri si è confermato un drago"

Matteo Pifferi Redattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 15:16)

"L'Inter ha giocato, il Milan vinto. Nel calcio, a volte, va così. Allegri si è confermato un drago nel preparare le partite contro le altre grandi: le ha vinte tutte (prendendosi gli scalpi di Roma e Napoli prima di quello dell’Inter), pareggiando soltanto a Torino con la Juve quando però Pulisic aveva sbagliato il rigore del possibile golpe. L’Inter, al contrario, nelle partitissime ha regolarmente steccato (accadeva pure con Inzaghi) a eccezione di Roma quando ha avuto quella buona stella che ieri le è totalmente mancata". Apre così l'articolo di Tuttosport sulla vittoria del Milan contro l'Inter.

Due pali colpiti dai nerazzurri ed un rigore sbagliato completano la serata negativa. "Troppa più Inter nel primo tempo anche per l’atteggiamento troppo attendista del Milan: un conto è infatti aspettare l’avversario per poi ripartire, un altro piazzarsi davanti all’area di rigore sperando solo che non inizi a grandinare. E se così non è stato è anche perché i nerazzurri hanno trovato davanti un Maignan in formato superman e hanno avuto tanta sfortuna così.

Quale fosse il copione del derby, si è capito nei primi cinque minuti di partita in cui la palla l’ha avuta in esclusiva la squadra di Chivu e già lì il portierone francese ha compiuto il primo, grande intervento della sua serata, riuscendo a tener fuori dalla porta un colpo di testa in tuffo di Thuram su cross di Dimarco (l’Inter “pendeva” molto a sinistra, non fosse altro perché dall’altra parte c’era l’adattato Carlos Augusto ma pure la presenza di un tentacolare Rabiot)", commenta poi Tuttosport.