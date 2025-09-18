Libero – Inter risoluta e forse risolta. Un antitodo e buone notizie per Chivu

Nella sua analisi il quotidiano parla delle cose buone che si sono viste nella gara di CL e che devono essere rìportate in campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 16:46)

"Un’Inter diversa, migliore, risoluta e, forse, risolta si presenta ad Amsterdam per dominare l’Ajax". Il quotidiano Libero parla dell'ultima partita dell'Inter, della vittoria con l'Ajax e sottolinea i meriti della squadra nerazzurra e quelli di Chivu che trova la vittoria dopo due sconfitte in campionato che avevano lanciato nello sconforto l'ambiente nerazzurro.

Il giornale evidenzia la "ritrovata solidità dei nerazzurri", la partenza di Thuram "che sta giocando meglio della seconda metà della scorsa stagione al netto delle partite con Bayern e Barcellona", della ritrovata "capacità dell'Inter di dominare la partita, i suoi momenti e i tempi di gioco".

"Il baricentro è più basso del solito, non sempre ma quando c’è da respirare e lasciare che l’Ajax giri il pallone senza che sia pericoloso. Le maglie degli uomini di Chivu sono più compatte, i reparti più stretti, lo spazio per gli avversari è chiuso", sottolinea Libero.

"Questo è l’antidoto all’evidente sofferenza dell’Inter sugli attacchi in transizione di qualsiasi squadra rivale. Chivu l’ha trovato oppure, facendo leva sui quattro gol subiti dalla Juventus, è riuscito a far capire ai suoi ragazzi che questa è l’unica strada per mascherare i difetti strutturali. Il mister ha ragione anche su Sommer che risponde alla titolarità con una parata fondamentale. L’Inter in Champions ritrova sé stessa. Ora non deve fare altro che portare questa sua versione in campionato", conclude il quoridiano.

(Fonte: Libero)