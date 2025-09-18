TS – Ajax-Inter, le pagelle: Thuram è uno shuttle. Esposito: nata una stella

Il quotidiano torinese ha fotografato la vittoria dei nerazzurri in Olanda con voti tutti positivi

La vittoria contro l'Ajax fa meritare a tutti la sufficienza. La prestazione dell'Inter viene fotografata dalle pagelle con il 7.5 dato a Sommer "che zittisce tutte le critiche della settimana con un intervento miracoloso su Godts al 41’ che cambia il corso della gara" e l'8 dato a Thuram: "Menomale che gli dicevano che doveva migliorare nel gioco aereo: ormai è uno shuttle. Oltretutto si era pure procurato un rigore, strattonando un po’".

Voto alto anche per Esposito, un 7 che racconta il suo "grande esordio in Champions" e che "dimostra di avere una capacità di vedere il gioco da big: è nata una stella", scrive TS. In difesa la "certezza" de Vrij e il nervosismo di Bastoni che però non ha molti problemi dalle sue parti con Akanji che "si arrangia sempre con mestiere".

In mezzo Barella si merita per il giornale sportivo un 6.5 ("Solita gara generosa in cui lascia tante energie in campo e tiene bene quando l’Ajax cerca di imporsi"), stesso voto di Dumfries ("Quando alza i giri del motore lui, l’Inter innesta la quarta e diventa imprendibile"). Calhanoglu e i due assist a Thuram valgono 7. Meno scintillante la prova di Mkhitaryan che prende le misure alla distanza. Contro la Juve non c'era Dimarco: prestazione da 6.5 con gli olandesi per aver spinto sulla fascia tutta la sera.

7 pure a Chivu con "scelte che pagano alla grande" e fanno ripartire la sua Inter dopo due sconfitte in campionato.

