Arrivato a Milano allo scadere del mercato estivo, Manuel Akanji si è subito imposto come colonna della nuova Inter targata Cristian Chivu. Il difensore svizzero è un insostituibile, e la sua abitudine a vincere potrà fare la differenza. Anche...

Fabio Alampi Redattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 09:32)

Arrivato a Milano allo scadere del mercato estivo, Manuel Akanji si è subito imposto come colonna della nuova Inter targata Cristian Chivu. Il difensore svizzero è un insostituibile, e la sua abitudine a vincere potrà fare la differenza. Anche per quanto riguarda la Supercoppa, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Manuel Akanji ha vinto la Supercoppa europea, la Supercoppa tedesca e la Supercoppa inglese e vorrebbe arricchire la collezione".

Variante tattica — "Se il 5-4-1 non era una novità assoluta - era stato provato anche a Pisa - Chivu non aveva mai chiuso con quattro difensori centrali contemporaneamente in campo. Quel cambio, con l'avanzamento di Akanji sulla linea mediana, gli era venuto in mente anche negli ultimi minuti contro la Juve. Sarebbe servito forse a dare maggiore stabilità, in vantaggio per 3-2. Vi aveva rinunciato per non snaturare l'Inter alla terza tappa della giostra e l'aveva pagato perdendo la partita. Dagli errori, però, gli uomini intelligenti imparano".