Il direttore di gara è stato promosso da Gervasoni - responsabile del VAR - dopo la sfida tra Inter-Atalanta

Alessandro De Felice Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 08:46)

Il grave errore sul rigore non concesso all’Inter per il contatto Scalvini-Frattesi costerà caro all’arbitro Manganiello. Come riferisce il Corriere dello Sport, anche il VAR Gariglio e l’AVAR Chiffi si rivedranno a breve in campo.

Quest’ultimo sarebbe dovuto uscire in Serie A la prossima domenica, ma potrebbe dirigere una partita media-bassa fascia di B.

“Pare che la votazione di Gervasoni, responsabile del VAR (i maligni ironizzano: ma se non ha mai messo piede in un VAR quando faceva l’arbitro) e vice di Rocchi, sia stata più che sufficiente (pare attorno all’8.50, diciamo a scuola sarebbe un 7). Ecco, questo è più inspiegabile del mancato rigore Scalvini-Frattesi” scrive il quotidiano.

Il designatore Rocchi pare sia desolato e sconfortato. Se da una parte il contatto Sulemana-Dumfries sull’1-1 resta motivo di discussione (“un fischio ci sarebbe dovuto essere (lo avrebbe fatto il 99% degli arbitri): c’è una spinta ad una mano su un giocatore che sta correndo ed è in vantaggio”), così come Ederson-Dumfries (“chi tira giù chi, chi inizia prima (Dumfries, mette il braccio destro dentro al sinistro dell’avversario), chi la termina (Ederson, che stringe il braccio dell’avversario e si lascia cadere, portando giù tutto)”), dall’altra è oggettivo il calcio di Scalvini a Frattesi che lo aveva anticipato.

“Un errore che meriterebbe una presa di posizione dura da parte di Rocchi, da arbitri e varisti esperti (ovviamente è escluso Gariglio, che ieri per premio era AVAR a Como-Roma) non ci si possono aspettare errori così” conclude il Corriere dello Sport.