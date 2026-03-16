L’Inter tornerà in campo domani. Chivu ha concesso due giorni liberi alla sua squadra dopo il pari contro l’Atalanta. La squadra nerazzurra si ritroverà martedì ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la trasferta di Firenze, in programma domenica sera alle 20:45.

“Il problema muscolare dell’armeno è ciò che preoccupa di più e non è escluso che possa saltare la Fiorentina, in modo poi da recuperare del tutto durante la sosta” riferisce il Corriere dello Sport.