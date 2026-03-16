L’Inter tornerà in campo domani. Chivu ha concesso due giorni liberi alla sua squadra dopo il pari contro l’Atalanta. La squadra nerazzurra si ritroverà martedì ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la trasferta di Firenze, in programma domenica sera alle 20:45.
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Inter, Mkhitaryan da valutare: può saltare la Fiorentina. Akanji e Calhanoglu…
In occasione della ripresa verranno valutate le condizioni fisiche di Mkhitaryan, uscito non al meglio dalla sfida contro l’Atalanta:
“Il problema muscolare dell’armeno è ciò che preoccupa di più e non è escluso che possa saltare la Fiorentina, in modo poi da recuperare del tutto durante la sosta” riferisce il Corriere dello Sport.
Fiducia sul recupero di Akanji, mentre oltre a Bastoni Chivu proverà a recuperare questa settimana anche Calhanoglu, che ha quasi smaltito l’ennesimo guaio muscolare e punta a tornare in gruppo.
“Molto dipenderà da come si allenerà, poi sarà l’allenatore a decidere sulla sua convocazione prima che il turco parta con la nazionale di Montella per i delicatissimi spareggi mondiali” chiosa il quotidiano.
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