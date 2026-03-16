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Inter, Mkhitaryan da valutare: può saltare la Fiorentina. Akanji e Calhanoglu…

Inter, Mkhitaryan da valutare: può saltare la Fiorentina. Akanji e Calhanoglu… - immagine 1
Da valutare le condizioni del centrocampista armeno, che potrebbe saltare l'ultima sfida prima della sosta
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter tornerà in campo domani. Chivu ha concesso due giorni liberi alla sua squadra dopo il pari contro l’Atalanta. La squadra nerazzurra si ritroverà martedì ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la trasferta di Firenze, in programma domenica sera alle 20:45.

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In occasione della ripresa verranno valutate le condizioni fisiche di Mkhitaryan, uscito non al meglio dalla sfida contro l’Atalanta:

Il problema muscolare dell’armeno è ciò che preoccupa di più e non è escluso che possa saltare la Fiorentina, in modo poi da recuperare del tutto durante la sosta” riferisce il Corriere dello Sport.

Fiducia sul recupero di Akanji, mentre oltre a Bastoni Chivu proverà a recuperare questa settimana anche Calhanoglu, che ha quasi smaltito l’ennesimo guaio muscolare e punta a tornare in gruppo.

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Molto dipenderà da come si allenerà, poi sarà l’allenatore a decidere sulla sua convocazione prima che il turco parta con la nazionale di Montella per i delicatissimi spareggi mondiali” chiosa il quotidiano.

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