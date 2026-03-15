FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Libero: “Su Frattesi rigore, fischiati anche di più leggeri. Cambiare regole in corsa…”

news

Libero: “Su Frattesi rigore, fischiati anche di più leggeri. Cambiare regole in corsa…”

Libero: “Su Frattesi rigore, fischiati anche di più leggeri. Cambiare regole in corsa…” - immagine 1
La sentenza di Libero, come di altre testate, è netta: su Frattesi era calcio di rigore. Giustificate, dunque, le proteste dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La sentenza di Libero, come di altre testate, è netta: su Frattesi era calcio di rigore. Giustificate, dunque, le proteste dell'Inter, soprattutto se si considera che, da inizio stagione, contatti del genere sono sempre stati puniti.

Libero: “Su Frattesi rigore, fischiati anche di più leggeri. Cambiare regole in corsa…”- immagine 2
Getty Images

"Se nel mondo ideale questo non è rigore, nel mondo reale lo è: ne hanno fischiati per interventi anche più leggeri, molti dei quali dopo la revisione al VAR che, in questo caso, non avviene".

Inter
Getty Images

"Le direttive non erano chiare, ma se si cambia in corsa è perfino peggio".

(Fonte: Libero)

Leggi anche
Libero: “Finale di stagione di superficialità e supponenza. Nei grandi momenti...
Inter, piccolo campanello d’allarme: 3 partite senza vittorie, Chivu come Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA