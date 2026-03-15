La sentenza di Libero, come di altre testate, è netta: su Frattesi era calcio di rigore. Giustificate, dunque, le proteste dell'Inter

La sentenza di Libero, come di altre testate, è netta: su Frattesi era calcio di rigore. Giustificate, dunque, le proteste dell'Inter, soprattutto se si considera che, da inizio stagione, contatti del genere sono sempre stati puniti.