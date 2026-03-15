La sentenza di Libero, come di altre testate, è netta: su Frattesi era calcio di rigore. Giustificate, dunque, le proteste dell'Inter, soprattutto se si considera che, da inizio stagione, contatti del genere sono sempre stati puniti.
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fcinter1908 news rassegna stampa Libero: “Su Frattesi rigore, fischiati anche di più leggeri. Cambiare regole in corsa…”
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Libero: “Su Frattesi rigore, fischiati anche di più leggeri. Cambiare regole in corsa…”
La sentenza di Libero, come di altre testate, è netta: su Frattesi era calcio di rigore. Giustificate, dunque, le proteste dell'Inter
"Se nel mondo ideale questo non è rigore, nel mondo reale lo è: ne hanno fischiati per interventi anche più leggeri, molti dei quali dopo la revisione al VAR che, in questo caso, non avviene".
"Le direttive non erano chiare, ma se si cambia in corsa è perfino peggio".
(Fonte: Libero)
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