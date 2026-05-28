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Libero / Arbitri, nuova indagine: Fer­rieri Caputi ‘fatta fuori’, caos osservatori e denuncia

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Nuova indagine sugli arbitri di Serie A: espo­sto per denun­ciare cambi sospetti nelle desi­gna­zioni degli osser­va­tori arbi­trali
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Nuovo caso in tema arbitrale: questa volta nel mirino c’è l’ultima giornata della Serie A 2025/26, il campionato che si è appena concluso.

Guido Alfonsi, pre­si­dente della sezione Aia dell’Aquila, ha inviato un espo­sto per denun­ciare cambi sospetti nelle desi­gna­zioni degli osser­va­tori arbi­trali, quelli che asse­gnato i voti alle pre­sta­zioni dei diret­tori di gara, deter­mi­nando con­ferme o dismis­sioni a fine sta­gione.

Libero / Arbitri, nuova indagine: Fer­rieri Caputi ‘fatta fuori’, caos osservatori e denuncia- immagine 2
Getty Images

A riferirlo è Libero:

“Alfonsi segnala che c’è stato uno “scam­bio” di osser­va­tori, con Andrea Anto­nelli che da Lazio-Pisa è stato spo­stato su Napoli-Udi­nese, men­tre all’Olim­pico è stato inviato San­dro Ros­so­mando, ini­zial­mente desti­nato al Mara­dona. Ros­so­mando ha valu­tato con 8.40 la pre­sta­zione di Maria Sole Fer­rieri Caputi, un pun­teg­gio insuf­fi­ciente per con­sen­tirle di rima­nere nelle prime 25 posi­zioni della clas­si­fica sta­gio­nale. Il declas­sa­mento dell’arbi­tro donna avrebbe poi por­tato alla dismis­sione di Fede­rico Dio­nisi, fischietto della sezione de L’Aquila”.

Occhi anche sulla conferma di Rapuano, favo­rito pro­prio dal voto basso asse­gnato a Fer­rieri Caputi.

“Il pro­cu­ra­tore fede­rale Chinè avrà 60 giorni per con­durre le inda­gini“.

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