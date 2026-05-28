“Alfonsi segnala che c’è stato uno “scam­bio” di osser­va­tori, con Andrea Anto­nelli che da Lazio-Pisa è stato spo­stato su Napoli-Udi­nese, men­tre all’Olim­pico è stato inviato San­dro Ros­so­mando, ini­zial­mente desti­nato al Mara­dona. Ros­so­mando ha valu­tato con 8.40 la pre­sta­zione di Maria Sole Fer­rieri Caputi, un pun­teg­gio insuf­fi­ciente per con­sen­tirle di rima­nere nelle prime 25 posi­zioni della clas­si­fica sta­gio­nale. Il declas­sa­mento dell’arbi­tro donna avrebbe poi por­tato alla dismis­sione di Fede­rico Dio­nisi, fischietto della sezione de L’Aquila”.