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Libero / Arbitri, nuova indagine: Ferrieri Caputi ‘fatta fuori’, caos osservatori e denuncia
Nuovo caso in tema arbitrale: questa volta nel mirino c’è l’ultima giornata della Serie A 2025/26, il campionato che si è appena concluso.
Guido Alfonsi, presidente della sezione Aia dell’Aquila, ha inviato un esposto per denunciare cambi sospetti nelle designazioni degli osservatori arbitrali, quelli che assegnato i voti alle prestazioni dei direttori di gara, determinando conferme o dismissioni a fine stagione.
A riferirlo è Libero:
“Alfonsi segnala che c’è stato uno “scambio” di osservatori, con Andrea Antonelli che da Lazio-Pisa è stato spostato su Napoli-Udinese, mentre all’Olimpico è stato inviato Sandro Rossomando, inizialmente destinato al Maradona. Rossomando ha valutato con 8.40 la prestazione di Maria Sole Ferrieri Caputi, un punteggio insufficiente per consentirle di rimanere nelle prime 25 posizioni della classifica stagionale. Il declassamento dell’arbitro donna avrebbe poi portato alla dismissione di Federico Dionisi, fischietto della sezione de L’Aquila”.
Occhi anche sulla conferma di Rapuano, favorito proprio dal voto basso assegnato a Ferrieri Caputi.
“Il procuratore federale Chinè avrà 60 giorni per condurre le indagini“.
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