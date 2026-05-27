Tempo di bilanci di fine stagione in casa Inter. Non solo per quanto riguarda la Prima Squadra, che ha chiuso con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, ma anche per l'U23 e tutto il settore giovanile. Il Corriere della Sera ne parla partendo dall'impatto avuto da Luka Topalovic nell'ultima giornata di Serie A: "È bastata una manciata di minuti a Luka Topalovic per lasciare il segno in prima squadra. Gettato nella mischia a Bologna all'81', il centrocampista ha servito a Diouf un grande assist per il gol del definitivo 3-3. Il classe 2006, originario di Slovenj Gradec, è uno di quegli elementi che in estate proverà a giocarsi le sue carte per restare agli ordini di Chivu. L'Inter conferma così il buonissimo lavoro svolto a livello giovanile, tra giovani cresciuti in casa e prospetti scovati sul mercato".