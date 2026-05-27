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Inter, ottima sinergia tra Prima Squadra e U23: Topalovic ultimo esempio. In estate…
Tempo di bilanci di fine stagione in casa Inter. Non solo per quanto riguarda la Prima Squadra, che ha chiuso con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, ma anche per l'U23 e tutto il settore giovanile. Il Corriere della Sera ne parla partendo dall'impatto avuto da Luka Topalovic nell'ultima giornata di Serie A: "È bastata una manciata di minuti a Luka Topalovic per lasciare il segno in prima squadra. Gettato nella mischia a Bologna all'81', il centrocampista ha servito a Diouf un grande assist per il gol del definitivo 3-3. Il classe 2006, originario di Slovenj Gradec, è uno di quegli elementi che in estate proverà a giocarsi le sue carte per restare agli ordini di Chivu. L'Inter conferma così il buonissimo lavoro svolto a livello giovanile, tra giovani cresciuti in casa e prospetti scovati sul mercato".
"Lo sloveno è solo l'ultimo di una lunga lista di talenti della seconda squadra nerazzurra che in stagione ha trovato spazio anche con la prima squadra. Il più impiegato è stato il terzino sinistro Matteo Cocchi (3 presenze), seguito dalla punta Mattia Mosconi (due spezzoni). Ma sono scesi in campo agli ordini di Chivu anche Lavelli, Bovo, Kamaté e Spinaccè e tanti altri sono stati aggregati per allungare la panchina e per allenarsi con i più grandi. Una conferma dell'ottima sinergia con l'Under 23".
"La seconda squadra si è rivelata un serbatoio in grado di crescere diversi talenti interessanti. Di riflesso, la scalata verso l'alto dei giovani più interessanti ha condizionato anche la stagione della Primavera, eliminata al primo turno dei playoff scudetto. I risultati del vivaio
permettono intanto di guardare avanti con grande ottimismo: tutte le formazioni del settore giovanile hanno staccato il pass per le finali
scudetto e nelle prossime settimane continueranno avscendere in campo per giocarsi il titolo".
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