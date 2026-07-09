Non è ancora terminata l'inchiesta denominata Arbitropoli. Al vaglio degli inquirenti, infatti, ci sono altri episodi con nuove intercettazioni

Marco Macca Redattore 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 11:32)

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Non è ancora terminata l'inchiesta denominata Arbitropoli. Al vaglio degli inquirenti, infatti, ci sono altri episodi con nuove intercettazioni che chiamano in causa anche Gianluca Rocchi, ex designatore, e l'Inter. Scrive Tuttosport:

"Arbitropoli si allarga, proprio mentre l’inchiesta della Procura di Milano si avvia alla conclusione. Tra le partite contestate all’ex designatore Gianluca Rocchi ne spunta una dello scorso campionato, Torino-Inter del 26 aprile 2026, nella quale fu scelto Maurizio Mariani - oggi ai Mondiali -, “sgradito” agli ospiti. La designazione sarebbe però avvenuta, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita gli incartamenti dei pm, “in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina”. È la prima volta che emerge un qualche ruolo di dirigenti dell’Inter o addirittura dell’ex presidente della Figc, per quanto né i primi (peraltro non identificati) né lo stesso Gravina risultino iscritti al registro degli indagati".

"La contestazione è stata oggetto di un nuovo invito a comparire, al quale, a differenza di quello del 25 aprile, Rocchi ha risposto, con l’assistenza dei suoi legali, gli avvocati Antonio D’Avirro e Antonio Bana. All’ex designatore sono contestate altre tre gare della stagione 2024/2025: Inter-Verona, in cui avrebbe designato Gianluca Manganiello al posto di Simone Sozza, poco gradito all’Inter; Bologna-Inter, con Andrea Colombo gradito ai nerazzurri; Inter-Milan di Coppa Italia, con lo “sgradito” Daniele Doveri - in verità designato pochi giorni dopo il presunto accordo anche per una gara di campionato, Parma-Inter - scelto per evitare di schierarlo in altre partite".

(Fonte: Tuttosport)