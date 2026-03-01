"Con tredici punti di vantaggio, e mal che vada oggi saranno pur sempre dieci, la gestione delle emozioni e dei dubbi rimane meno ossessiva", scrive Archetti

Matteo Pifferi Redattore 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 19:32)

Pierfrancesco Archetti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato così il sabato di campionato, a partire dall'Inter con un focus poi su Cremonese-Inter:

"Il doppio compito dell’Inter prevedeva una reazione all’eliminazione in Champions League e l’alleggerimento della settimana che porta al derby. Il successo sul Genoa, subito abbellito dal gol al volo di Dimarco, viene archiviato dal punto di vista statistico come l’ottava vittoria consecutiva in campionato, ma l’aspetto del morale conta molto di più, perché l’obbiettivo adesso è lo scudetto prima possibile, senza farsi mettere nei guai dalla stanchezza di fine stagione.

Con tredici punti di vantaggio, e mal che vada oggi saranno pur sempre dieci, la gestione delle emozioni e dei dubbi rimane meno ossessiva. Un derby banalmente non avrebbe bisogno di motivazioni extra, ma quello di domenica può essere caricato di significati proprio per recidere ogni possibilità di recupero. Prima, l’Inter avrà anche l’andata della semifinale di Coppa Italia con il Como, un altro traguardo a cui punta Cristian Chivu. Martedì servirà un ritmo meno controllato di quello del secondo tempo di ieri.

Il Milan oggi ritrova la Cremonese che al debutto lo sconfisse in casa, ma si rivelò un’anomalia da prima giornata, visto che Massimiliano Allegri è al secondo posto e Davide Nicola lotta per salvarsi. Anche i rossoneri vengono da una settimana piena di incertezze e polemiche. Il ko con il Parma ha ridotto il senso d’imbattibilità che resisteva appunto dalla giornata iniziale del torneo, Allegri adesso è nella classica situazione in cui conviene più guardare dietro che davanti.

Perché se è vero che la fuga scudetto dell’Inter limita le ambizioni, la zona Champions non è un circolo ristretto. Il Napoli riabbraccia Romelu Lukaku, protagonista commovente all’ultimo istante di una partita che poteva lasciare strascichi pesanti se non fossero arrivati i tre punti. Di fronte al Verona demoralizzato dall’ultimo posto, ma non demotivato, il belga che torna a segnare dopo 281 giorni è il legame forte con la squadra dell’anno scorso, quella che prese uno scudetto anche con il carattere".