Contro il Grifone Dimarco ha confermato che i suoi centri non sono mai banali. Dei 6 gol in campionato, 4 hanno sbloccato il risultato

Matteo Pifferi Redattore 1 marzo - 11:00

"Quando non sforna assist, si mette in proprio e firma gol pesanti. Federico Dimarco anche contro il Genoa ha confermato che quella in corso è la sua miglior stagione di sempre, con l’ennesimo contributo decisivo per tenere l’Inter ben salda in vetta e scaricare tutta la pressione sul Milan". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport dopo la vittoria dell'Inter contro il Genoa. Protagonista, come quasi sempre, Federico Dimarco, arrivato al sesto gol in campionato.

"Contro il Grifone inoltre ha confermato che i suoi centri non sono mai banali. Anzi, sono spesso di pregevole fattura come testimoniato dalla perla al volo che ha trafitto Bijlow sull’assist millimetrico di Mkhitaryan", conferma poi il quotidiano. Dimarco ha segnato l'1-0 ieri contro il Genoa ma anche contro il Parma, col Napoli e con la Cremonese. Su 6 gol, 4 hanno aperto le danze.

"Partendo così defilato disorienta i difensori e per chi calpesta quelle stesse zolle è difficile (per non dire impossibile) non perderne le tracce. Una stagione del genere inoltre gli sta dando fiducia e autostima, tanto che ieri sera a San Siro non ci ha pensato su due volte prima di calciare al volo da posizione impossibile quel pallone dell’uno a zero", scrive il Corriere dello Sport che chiosa così: "In casa interista c’è un pizzico di rammarico per quel mancato impiego in Champions all’andata in casa del Bodø, ma adesso è tempo solo di guardare avanti per inseguire i due obiettivi rimasti a disposizione".