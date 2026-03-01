Inter-Genoa, moviola CdS: “Fabbri puntuale. Il giallo a Calhanoglu…”

Prova ne siano i 21 falli fischiati (25,40 la sua media stagionale in A) e i tre cartellini gialli, tutti corretti (al netto del rosso al collaboratore tecnico di De Rossi, Mancini). Corretto assegnare all’Inter il penalty (in campo), buona la rete di Dimarco. Assegna in campo il penalty, Fabbri, non difficile ma bisogna saperli cogliere: sul cross di Luis Henrique, Amorim ha il braccio destro largo, con la mano sopra la spalla, posizione che rende il tocco sempre punibile, nessun dubbio".

Nessun dubbio sul gol di Dimarco, tenuto in gioco sia da Vasquez sia da Martin e infatti il check del VAR è stato rapidissimo. "Tre i cartellini gialli: corretto quello a Malinovskyi, entra sul piede destro di Bonny senza prendere il pallone; Mkhitaryan ferma Vitinha in ripartenza, giallo obbligato; Calhanoglu in ritardo su Ekuban, l’ammonizione ci sta", chiosa il CorSport.