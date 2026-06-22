"Lautaro Martinez spera, anzi confida in una nuova possibilità. Non ha giocato bene la prima partita, quella del Messi show, ma è ancora in vantaggio rispetto a Julian Alvarez, che è tornato in campo contro l’Algeria dopo un mese depotenziato dalla distorsione alla caviglia. Nell’allenamento di rifinitura a Kansas City, prima della partenza per Dallas che dista un’ora di volo, il capitano dell’Inter è stato provato da Scaloni come titolare , anche se a un certo punto è stato “sostituito” dal collega dell’Atletico Madrid. Sembra un test propedeutico alla staffetta che vedremo in Texas. Se le indiscrezioni venissero confermate, l’Argentina sarebbe la stessa del debutto a parte il cambio obbligato del terzino destro: Molina, ex Udinese come Rodrigo De Paul, prenderà il posto dell’infortunato Montiel", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Stavolta la seconda partita è contro l’Austria dell’amico Marko Arnautovic, che ha condiviso per due stagioni lo spogliatoio dell’Inter. I due andavano molto d’accordo, sia perché tecnicamente parlavano la stessa lingua sia perché Arnautovic aveva accettato il ruolo di attaccante part-time. Oggi il cordiale avversario, che gioca nella Stella Rossa, è su di giri perché ha già segnato alla Giordania. Lautaro invece sa che non può sbagliare se vuole conservare il posto ma ha imparato a non lasciarsi travolgere dalla pressione. Si è allenato a mille in questi giorni, infilando palloni in tutti gli angoli del Minerals Compass Center del Kansas, per convincere Scaloni a non modificare l’assetto offensivo. In fondo nei primi minuti di Argentina-Algeria aveva servito un ottimo assist a Messi sullo 0-0, vanificato dal fuorigioco impercettibile di Sua Maestà", aggiunge Gazzetta.