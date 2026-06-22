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Argentina, nuova chance contro l’Austria per Lautaro? Di fronte l’amico Arnautovic
L'Argentina scenderà in campo questa sera alle ore 19 italiane contro l'Austria e a guidare l'attacco della Seleccion dovrebbe esserci ancora il capitano dell'Inter Lautaro Martinez.
"Lautaro Martinez spera, anzi confida in una nuova possibilità. Non ha giocato bene la prima partita, quella del Messi show, ma è ancora in vantaggio rispetto a Julian Alvarez, che è tornato in campo contro l’Algeria dopo un mese depotenziato dalla distorsione alla caviglia. Nell’allenamento di rifinitura a Kansas City, prima della partenza per Dallas che dista un’ora di volo, il capitano dell’Inter è stato provato da Scaloni come titolare, anche se a un certo punto è stato “sostituito” dal collega dell’Atletico Madrid. Sembra un test propedeutico alla staffetta che vedremo in Texas. Se le indiscrezioni venissero confermate, l’Argentina sarebbe la stessa del debutto a parte il cambio obbligato del terzino destro: Molina, ex Udinese come Rodrigo De Paul, prenderà il posto dell’infortunato Montiel", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Stavolta la seconda partita è contro l’Austria dell’amico Marko Arnautovic, che ha condiviso per due stagioni lo spogliatoio dell’Inter. I due andavano molto d’accordo, sia perché tecnicamente parlavano la stessa lingua sia perché Arnautovic aveva accettato il ruolo di attaccante part-time. Oggi il cordiale avversario, che gioca nella Stella Rossa, è su di giri perché ha già segnato alla Giordania. Lautaro invece sa che non può sbagliare se vuole conservare il posto ma ha imparato a non lasciarsi travolgere dalla pressione. Si è allenato a mille in questi giorni, infilando palloni in tutti gli angoli del Minerals Compass Center del Kansas, per convincere Scaloni a non modificare l’assetto offensivo. In fondo nei primi minuti di Argentina-Algeria aveva servito un ottimo assist a Messi sullo 0-0, vanificato dal fuorigioco impercettibile di Sua Maestà", aggiunge Gazzetta.
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