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Calhanoglu rientra prima: presente a fine luglio. Futuro? Dirigenza Inter e Chivu d’accordo
Brutto epilogo per la Turchia di Calhanoglu al Mondiale. Due sconfitte nelle prime due gare del girone e uscita anticipata dalla competizione. Per l'Inter una buona notizia, il centrocampista si unirà presto alla squadra di Chivu.
"Tutti si aspettavano che la sua Turchia andasse avanti nel torneo per parecchio tempo, ora il rientro anticipato dopo la terza inutile gara con gli Usa di giovedì permette di cambiare radicalmente i piani dell'estate. Il regista nerazzurro potrebbe partire con Chivu per la tournée in Cina e Australia al via il 29 luglio, iniziando cosi la preparazione li dopo più delle tre settimane di ferie previste da contratto. In nerazzurro inizierebbe così un anno in scadenza, anomalia per il club, che non ha ancora deciso se sedersi con lo staff del turco per provare ad aggiungere un anno tattico di contratto", precisa La Gazzetta dello Sport.
Intanto, i dirigenti hanno già preso la decisione più importante, d'accordo con il tecnico: vogliono tenerlo stretto, a meno di offerte irrinunciabili. Al momento, per questo 31enne non ce ne sono, anche perché la pista del Fenerbahce ha perso di intensità dopo che il suo principale sponsor, Hakan Sagi, ha perso le elezioni. Per i nerazzurri Hakan resta quindi un pezzo strategico, al netto del calo fisico dell'ultima stagione, in cui il logorio del corpo si è visto tutto: gli anni hanno iniziato a bussare in anticipo, con una serie di infortuni vari e inattesi. Proprio l'ultimo, al polpaccio, nella coda finale dell'annata interista, ha poi complicato la preparazione di questo Mondiale, risultato un flop clamoroso per ogni tifoso", aggiunge La Gazzetta.
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