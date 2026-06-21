Intanto, i dirigenti hanno già preso la decisione più importante, d'accordo con il tecnico: vogliono tenerlo stretto, a meno di offerte irrinunciabili. Al momento, per questo 31enne non ce ne sono, anche perché la pista del Fenerbahce ha perso di intensità dopo che il suo principale sponsor, Hakan Sagi, ha perso le elezioni. Per i nerazzurri Hakan resta quindi un pezzo strategico, al netto del calo fisico dell'ultima stagione, in cui il logorio del corpo si è visto tutto: gli anni hanno iniziato a bussare in anticipo, con una serie di infortuni vari e inattesi. Proprio l'ultimo, al polpaccio, nella coda finale dell'annata interista, ha poi complicato la preparazione di questo Mondiale, risultato un flop clamoroso per ogni tifoso", aggiunge La Gazzetta.