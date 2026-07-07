"Negli equilibri argentini Lautaro è fondamentale un po’ come Giroud al Mondiale di Russia 2018. La Francia trionfò ma lui chiuse il torneo senza lo straccio del gol, facendo un lavoro di sponde e spazi aperti per i compagni, a cominciare da Mbappé che lo ha voluto al suo fianco anche in Qatar, dove Olivier di reti ne ha segnate 4, senza però alzare la Coppa. Non c’è una regola fissa, ma Messi a 39 anni non ha la mobilità di Mbappé. Quindi serve qualcuno che corra anche per lui, a centrocampo ma anche in attacco.

E Lautaro in questo è il numero uno. Un maratoneta con il coltello tra i denti, che però spende tantissime energie e arriva poco lucido in zona gol, finendo per venire deriso dal partito degli Alvareziani per i due dribbling secchi subiti dal portiere di Capo Verde Vozinha, mentre l’argentino lo pressava. È solo una coincidenza, ma l’unica rete del capitano interista è arrivata proprio quando Messi non era in campo. Accanto a Lautaro contro la Giordania era partito titolare per l’unica volta Alvarez, che non è al meglio della forma e per questo ha subito il sorpasso del Toro, esattamente il contrario di quello che era successo in Qatar".