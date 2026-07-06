L'attaccante dell'Inter è tornato a correre dopo il problema muscolare che lo ha portato a saltare le gare contro Svezia e Paraguay

Marcus Thuram accelera e tenta il rientro per i quarti di finale del Mondiale, in corso in Messico, Canada e Stati Uniti.

L’attaccante dell’Inter, fermo ai box per un problema muscolare che lo ha portato a saltare le gare contro Svezia e Paraguay, ha ripreso a correre e potrebbe essere a disposizione del CT della Francia, Didier Deschamps, per la sfida contro il Marocco in programma giovedì, come riferisce il Corriere dello Sport.