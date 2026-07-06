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Mondiali, Thuram pronto al rientro? Le sensazioni verso i quarti Francia-Marocco

Mondiali, Thuram pronto al rientro? Le sensazioni verso i quarti Francia-Marocco - immagine 1
L'attaccante dell'Inter è tornato a correre dopo il problema muscolare che lo ha portato a saltare le gare contro Svezia e Paraguay
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Marcus Thuram accelera e tenta il rientro per i quarti di finale del Mondiale, in corso in Messico, Canada e Stati Uniti.

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L’attaccante dell’Inter, fermo ai box per un problema muscolare che lo ha portato a saltare le gare contro Svezia e Paraguay, ha ripreso a correre e potrebbe essere a disposizione del CT della Francia, Didier Deschamps, per la sfida contro il Marocco in programma giovedì, come riferisce il Corriere dello Sport.

Mondiali, Thuram pronto al rientro? Le sensazioni verso i quarti Francia-Marocco- immagine 2
Instagram @thuram

Sto bene, sto recuperando. Per la prossima partita torno”, ha detto ai microfoni di Sky Sport in zona mista dopo l’ultimo match.

Finora il nerazzurro ha collezionato appena un minuto di gioco contro l’Iraq, nel secondo impegno della fase a gironi, e proverà ad esserci per Francia-Marocco.

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