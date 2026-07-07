" U n’altra bufera sull’Inter , per giunta su un altro pilastro della Nazionale". Non usa giri di parole Tuttosport nella sua edizione odierna nel parlare della questione rapporti tra Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu e la Curva Nord dell'Inter dopo le recenti dichiarazioni di Marco Ferdico .

Scrive il quotidiano: "Se una settimana fa era deflagrato il “caso” Bastoni, ieri a rovinare l’umore del presidente Marotta - sempre attento ai comportamenti extracalcistici dei suoi tesserati -, quanto emerso sui rapporti amichevoli di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu (che aveva però già patteggiato prendendo una giornata di squalifica e 30.000 euro di multa) con i capi della curva interista negli anni segnati dal doppio omicidio di Vittorio Boiocchi (29 ottobre 2022) e Antonio Bellocco (4 settembre 2024) tra i fatti di cronaca più efferati messi a nudo dall’inchiesta “Doppia Curva” che ha azzerato i vertici delle due curve milanesi accusati di connivenza con i clan ndranghetisti.