"La bufera arbitrale terrà banco anche nelle stanze di via Rosellini, visto questo questa mattina è in programma un'Assemblea di Lega: appuntamento alle 11 (...). Sarà inevitabilmente stravolto per affrontare l’attualità più stretta e calda, quindi la crisi arbitrale. Facile prevedere che, dopo lo scontro diretto di sabato sera, torneranno ad incrociarsi i dirigenti di Inter e Juventus. Come già riferito a parte, in via Rosellini dovrebbe prendere la parola Marotta".

"Non sarà una risposta diretta alle esternazioni a caldo di Chiellini e Comolli, ma più probabilmente un intervento a difesa di Bastoni e, in generale, dell’Inter. Di sicuro, il clima non sarà tranquillo, ma si avvertirà tensione (...). La curiosità è che, negli ultimi tempi, le posizioni di Inter e Juve, nelle questioni di Lega, erano pressoché allineate. Da capire, allora, se gli ultimi sviluppi possano provocare qualche strappo nelle rispettive linee politiche".