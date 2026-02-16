"Intanto tutto gli si è ritorto contro, e se qualcuno potrà perdonargli la furbizia del tuffo malandrino (il calcio è pieno di gente che accentua e stramazza, tant'è che c'è chi ha teorizzato che l'ingannevole furbizia faccia legittimamente parte del repertorio del bravo giocatore), resta invece imperdonabile l'esultanza smodata per avere infinocchiato l'arbitro, tanto più che sarebbe scorretto esultare per l'espulsione di un avversario anche se meritatissima, perché si sfiora il bullismo e si scende al di sotto della soglia minima di rispetto.