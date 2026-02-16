FC Inter 1908
Repubblica, ma siete seri? “Bastoni simulatore-delatore-bullo. Si scende sotto la soglia di…”

Il quotidiano, nel commentare quanto accaduto in Inter-Juve di sabato sera, utilizza parole forti per parlare del difensore nerazzurro
Marco Astori
L'edizione odierna di Repubblica si scaglia contro Alessandro Bastoni. Il quotidiano, nel commentare quanto accaduto in Inter-Juve di sabato sera, utilizza parole forti per parlare del difensore nerazzurro.

Getty

"Intanto tutto gli si è ritorto contro, e se qualcuno potrà perdonargli la furbizia del tuffo malandrino (il calcio è pieno di gente che accentua e stramazza, tant'è che c'è chi ha teorizzato che l'ingannevole furbizia faccia legittimamente parte del repertorio del bravo giocatore), resta invece imperdonabile l'esultanza smodata per avere infinocchiato l'arbitro, tanto più che sarebbe scorretto esultare per l'espulsione di un avversario anche se meritatissima, perché si sfiora il bullismo e si scende al di sotto della soglia minima di rispetto.

Getty

E non è neanche il massimo della sportività reclamare platealmente un'ammonizione, specie se la si sa ingiusta. Il Bastoni simulatore-delatore-bullo ha fatto tutto ciò che l'etica nello sport suggerirebbe di non fare, ma ormai l'ha fatto e dovrà conviverci e, se lo vorrà, provare a rimediare".

