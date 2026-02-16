Nelle ore successive a Inter-Juventus, la CAN ha provato a difendere, pur ammettendo il grave errore, la posizione di Federico La Penna, direttore di gara del match di San Siro. Scrive il Corriere dello Sport:
news
Inter-Juve, CAN: “La Penna top a disposizione. Pure errori Di Gregorio e Dimarco segnano la gara”
"All’arbitro della sezione di Roma1, avvocato, è bastato poco per capire che s’era passato decisamente il segno. Non a caso a lui e alla sua famiglia è stato consigliato di rimanere in casa. Pesanti le minacce («Ti sparo», «ti ammazzo», «ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti»), naturalmente documentabili. Tutto questo per il rosso a Kalulu e il mancato secondo giallo a Bastoni per simulazione. L’errore ha indubbiamente segnato la partita ma - fanno come sempre notare dai piani alti della CAN - esattamente come quelli commessi da Di Gregorio sull’autogol di Cambiaso e da Dimarco solo davanti alla porta della Juve".
"Con l’aggravante, appunto, del gesto di Bastoni, nazionale di Gattuso. Rocchi si è da subito preoccupato per La Penna. Per il derby d’Italia aveva designato il migliore a disposizione (risposta indiretta a chi sabato notte considerava sbagliata quella scelta), uno che ha condotto una stagione sempre di livello. Adesso il capo degli arbitri ha due strade percorribili: fermare La Penna, per permettergli di recuperare un minimo di tranquillità, oppure farlo arbitrare già dal prossimo turno".
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA