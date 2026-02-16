"All’arbitro della sezione di Roma1, avvocato, è bastato poco per capire che s’era passato decisamente il segno. Non a caso a lui e alla sua famiglia è stato consigliato di rimanere in casa. Pesanti le minacce («Ti sparo», «ti ammazzo», «ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti»), naturalmente documentabili. Tutto questo per il rosso a Kalulu e il mancato secondo giallo a Bastoni per simulazione. L’errore ha indubbiamente segnato la partita ma - fanno come sempre notare dai piani alti della CAN - esattamente come quelli commessi da Di Gregorio sull’autogol di Cambiaso e da Dimarco solo davanti alla porta della Juve".