"Il bel sorriso di Giacomo Raspadori accompagna l’Atletico Madrid alla sfida di mercoledì contro l’Inter. L’ex Napoli è stato decisivo nella sofferta, fortunata, meritata e complicata vittoria dei Colchoneros al Coliseum del Getafe, stadio nel quale in marzo il Cholo aveva perso 2-1. Entrato al 59’ per l’opaco Julian Alvarez, Raspadori prima ha costretto il portiere avversario David Soria a un grandissimo intervento e poi ha propiziato l’autogol che all’82’ ha deciso la gara: traversone da destra di Alex Baena, tocco al volo di sinistro di Raspadori sul secondo palo e deviazione involontaria di Domingos Duarte nella propria porta", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Ma ci sono anche notizie meno positive per il Cholo. Una delle cose migliori dell’ultimo Atletico era il dinamismo e la forza offensiva della fascia destra, con Marcos Llorente dietro a Giuliano Simeone. Al momento per mercoledì la coppia è in infermeria: il figlio del Cholo ieri è stato tenuto a riposo ed è andato in tribuna indossando gli occhiali gialli per proteggersi dai danni provocati dalla luce artificiale prodotti dal suo amico Marcos Llorente, così il duttile compagno ha avanzato la sua posizione con l’ex Udinese Nahuel Molina schierato come terzino destro. Dopo 12 minuti però Llorente ha sentito un dolore alla gamba sinistra e ha chiesto il cambio. Si è seduto in panchina col ghiaccio sull’arto offeso, e oggi ne sapremo di più sulle sue condizioni fisiche. Al suo posto è entrato Griezmann con Nico Gonzalez che si è spostato da sinistra a destra e Alex Baena arretrato a sinistra con mantenimento del 4-4-2 e il francese in coppia con Julian Alvarez. E già che siamo in tema di infortuni, ieri con Giuliano in tribuna si è seduto anche Oblak, in campo l’ex Atalanta Musso. Il portiere slovacco è però atteso tra i pali dopodomani contro l’Inter. In tema di formazione da segnalare la quarta partita consecutiva di Matteo Ruggeri, che sembra essersi impadronito del posto di terzino sinistro e ha fatto bene fino a quando è stato sostituito da Gallagher al 69’", aggiunge Gazzetta.