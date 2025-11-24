Serata da dimenticare per l'Inter. La sconfitta dà tremendamente fastidio, anche per in termini di occasioni create e di gioco l'Inter meritava molto di più del Milan. Ma era chiara la partita che aveva preparato Allegri .

"Questa è dura da accettare. Domini il primo tempo, colpisci due pali, poi ti trovi sotto per un blackout generale di quattro secondi e poco dopo sbagli il rigore del pareggio. Sono tanti gli ingredienti che alimentano il sortilegio da derby, una pozione indigesta già dalla scorsa stagione: 20 tiri totali, 1.7 nella statistica dei gol attesi, ma nemmeno un pallone alle spalle di super Maignan. C’è molto di casuale in questa serata. Eppure le conseguenze della sconfitta, la quarta stagionale e la terza in uno scontro diretto, sono destabilizzanti: l’Inter ha perso il primato in classifica, è scivolata dietro al Milan e al Napoli e ora deve interrogarsi sulle difficoltà che si ripetono nelle partite in cui le viene richiesto il salto di qualità", scrive La Gazzetta dello Sport.