"C’è stato un momento, un attimo sospeso, in cui il magma incandescente di San Siro si è raffreddato, e il volume dello stadio si è abbassato fino ad arrivare quasi allo zero. Nessuna delle due curve si è stranamente fatta sentire, mentre Hakan Calhanoglu iniziava la rincorsa dal dischetto. Il peso della responsabilità sulle spalle del turco, nemico giurato del Diavolo, è sembrato davvero enorme e, alla fine, il destino sempre dispettoso si è accanito contro di lui. Il super specialista dei calci di rigore che fallisce sul più bello ha dato la gioia massima ai suoi ex tifosi che lo insultavano dalla Sud e ha lasciato increduli gli altri, i nerazzurri che da tempo lo hanno eletto a idolo. Il massimo della beffa, insomma, e una serata che toglierà il sonno a Calha chissà per quanto. Non uno, ma due: nell’azione del gol rossonero di Pulisic è stato proprio Hakan, forse per eccesso di sicurezza, a perdere la palla da cui poi la difesa ha iniziato a cucinare la frittata. Poi l’inatteso errore dal dischetto, proprio lui che di solito sui rigori è un pezzo di ghiaccio.