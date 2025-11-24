Serata da dimenticare per il regista dell'Inter, Hakan Calhanoglu. Prima apre la strada al vantaggio del Milan, poi sbaglia il rigore del possibile pareggio.
Calhanoglu, serata da dimenticare: doppio errore lancia il Milan. Come l’anno scorso col Napoli
"C’è stato un momento, un attimo sospeso, in cui il magma incandescente di San Siro si è raffreddato, e il volume dello stadio si è abbassato fino ad arrivare quasi allo zero. Nessuna delle due curve si è stranamente fatta sentire, mentre Hakan Calhanoglu iniziava la rincorsa dal dischetto. Il peso della responsabilità sulle spalle del turco, nemico giurato del Diavolo, è sembrato davvero enorme e, alla fine, il destino sempre dispettoso si è accanito contro di lui. Il super specialista dei calci di rigore che fallisce sul più bello ha dato la gioia massima ai suoi ex tifosi che lo insultavano dalla Sud e ha lasciato increduli gli altri, i nerazzurri che da tempo lo hanno eletto a idolo. Il massimo della beffa, insomma, e una serata che toglierà il sonno a Calha chissà per quanto. Non uno, ma due: nell’azione del gol rossonero di Pulisic è stato proprio Hakan, forse per eccesso di sicurezza, a perdere la palla da cui poi la difesa ha iniziato a cucinare la frittata. Poi l’inatteso errore dal dischetto, proprio lui che di solito sui rigori è un pezzo di ghiaccio.
Stavolta Hakan è caduto mani e piedi nella trappola di Maignan, che aveva “chiamato” la palla alla sua destra spostandosi prima a sinistra. L’anno scorso, nella stessa porta, aveva sbagliato il primo penalty di nerazzurro vestito: anche in quel caso aveva davanti una pretendente al titolo, il Napoli, che avrebbe poi messo il muso davanti alla fine. E siccome il destino a volte si accanisce, oggi come ieri era la 12esima di campionato, il 74° minuto, e lo stesso esatto angolo della porta: allora palo, stavolta le mani del portiere francese. Il tempo dirà se Massimiliano Allegri reciterà la stessa parte di Antonio Conte della stagione passata", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Ieri Calha aveva pure l’occasione di riportarsi in vetta solitaria in classifica cannonieri dopo essere stato affiancato proprio da Pulisic: niente da fare, non era minimamente serata. Alla fine, dei 29 rigori tirati all’Inter, ne ha messi dentro 27 considerando tutte le competizioni, media più che alta, ma la coppia di errori nelle ultime due stagioni lascia cicatrici. E pensare che il suo primo penalty nerazzurro lo aveva segnato proprio nel primo derby da ex contro il Diavolo: da lì aveva iniziato una infinita serie di rigori senza errori, un elenco che dopo ieri sfuma nella memoria", aggiunge Gazzetta.
