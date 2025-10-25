Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma , giornalista, ha analizzato così il big match di stasera tra Napoli e Inter : "Nei momenti difficili è d’uso aggrapparsi agli affetti più cari, chiedendo loro una mano per mettere fine ad un periodo-no. Il Napoli, squadra sull’orlo di una crisi mai vissuta in precedenza con Conte in panchina, oggi si consegnerà tra le braccia solide del pubblico di casa per tornare a galla dopo la doppia sconfitta di Torino ed Eindhoven.

Oggi quel tricolore ce l’ha il Napoli e, nonostante il differente momento delle due formazioni, a giusta ragione anche stavolta sarà una sfida-scudetto. Apparentemente sarà una gara sbilanciata in favore dell’Inter che ha trovato un giusto equilibrio tra vecchi e nuovi calciatori; cosa che, invece, Conte ha lamentato non essere ancora avvenuta all’interno del suo spogliatoio. Questo, però non è il momento di spaccarsi, anzi, c’è la necessità di ritrovare compattezza tra tutti quelli di cui Conte potrà disporre.