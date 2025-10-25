Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma, giornalista, ha analizzato così il big match di stasera tra Napoli e Inter: "Nei momenti difficili è d’uso aggrapparsi agli affetti più cari, chiedendo loro una mano per mettere fine ad un periodo-no. Il Napoli, squadra sull’orlo di una crisi mai vissuta in precedenza con Conte in panchina, oggi si consegnerà tra le braccia solide del pubblico di casa per tornare a galla dopo la doppia sconfitta di Torino ed Eindhoven.
Ancora un sold al Maradona, dove gli azzurri non conoscono la sconfitta da quasi un anno (8 dicembre 0-1 con la Lazio). La domanda passa di bocca in bocca: il Napoli umiliato dal Psv con 6 reti al passivo, troverà la forza di battere l’Inter? Conte ha caricato il Napoli come accadde nella passata stagione nella stessa sfida con l’Inter che all’epoca aveva lo scudetto sulle maglie.
Oggi quel tricolore ce l’ha il Napoli e, nonostante il differente momento delle due formazioni, a giusta ragione anche stavolta sarà una sfida-scudetto. Apparentemente sarà una gara sbilanciata in favore dell’Inter che ha trovato un giusto equilibrio tra vecchi e nuovi calciatori; cosa che, invece, Conte ha lamentato non essere ancora avvenuta all’interno del suo spogliatoio. Questo, però non è il momento di spaccarsi, anzi, c’è la necessità di ritrovare compattezza tra tutti quelli di cui Conte potrà disporre.
