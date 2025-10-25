"De Bruyne ha una buona tradizione contro l’Inter ma Barella ha un bel ricordo degli incroci con De Bruyne. Uno dei duelli-chiave della partita, a centrocampo, è una classica del calcio d’élite. Dal curriculum del campione belga scopriamo tre vittorie e un pareggio, con due gol segnati in Europa League all’Inter ai tempi del Wolfsburg, più la Champions vinta da infortunato con il Manchester City. Barella invece, pur non dimenticando la delusione di Istanbul, può sbandierare davanti all’illustre collega i due successi, abbelliti con altrettanti gol, a livello di nazionali: il più importante all’Europeo del 2021 a Wembley", ricorda La Gazzetta dello Sport.

"Parlando di attualità, i due calciatori vivono momenti opposti: De Bruyne ancora non ha convinto appieno il Napoli e soprattutto Conte, alimentando persino dubbi sull’opportunità del suo arrivo, nonostante le 3 reti segnate in campionato e i 2 assist dorati contro lo Sporting in Champions. Barella invece è l’architrave della struttura costruita da Chivu, tanto da regista quanto da mezzala: a Bruxelles ha riposato proprio per essere fresco allo stadio Maradona. Molto si decide qui", aggiunge il quotidiano.