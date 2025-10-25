"Il numero 14 nerazzurro è la dinamite con cui Chivu spera di far saltare la diga di Conte. Proverà a sollecitarla più volte con le incursioni con cui ha già disorientato altre difese nell’ultimo periodo. Scenderà in campo per lasciare il segno, confermando la buona abitudine che ha contribuito pesantemente alle fortune di squadra: in casa dei campioni d’Italia avrà ancora più voglia di essere decisivo".