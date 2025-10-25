Cristian Chivu stavolta potrebbe non sorprendere prima del calcio d'inizio. La formazione per Napoli-Inter sembra abbastanza delineata, con l'unico ballottaggio della vigilia ormai vicino alla risoluzione. Dovrebbe essere infatti Bonny ad affiancare Lautaro Martinez in attacco. Il francese avrà il compito di dare imprevedibilità alla fase offensiva nerazzurra, come sottolinea il Corriere dello Sport:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, Chivu ha la dinamite per far saltare la diga di Conte
news
CdS – Inter, Chivu ha la dinamite per far saltare la diga di Conte
Focus sulle scelte dell'allenatore nerazzurro per scardinare la difesa dei campioni d'Italia
"Il numero 14 nerazzurro è la dinamite con cui Chivu spera di far saltare la diga di Conte. Proverà a sollecitarla più volte con le incursioni con cui ha già disorientato altre difese nell’ultimo periodo. Scenderà in campo per lasciare il segno, confermando la buona abitudine che ha contribuito pesantemente alle fortune di squadra: in casa dei campioni d’Italia avrà ancora più voglia di essere decisivo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA