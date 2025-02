"Dalla Serie A non sono arrivate richieste concrete, mentre in Serie C l'unico a farsi avanti è stato il Trapani. Dall'estero tante chiamate ma Balotelli vuole restare in Italia. E vorrebbe giocarsi le proprie carte al Genoa, dove però non ci sono le condizioni. Restano aperti alcuni mercati all'estero, ad esempio la Svizzera (chiude il 17 febbraio), la Turchia ma non ci sono segnali di movimento. Balotelli resta al Genoa, in una situazione di comprensibile imbarazzo. Perché l'ex centravanti della Nazionale a 34 anni si sente ancora in grado di fare la differenza. La pensa diversamente Vieira, che di Balotelli è stato compagno di squadra e poi lo ha allenato tra City e Nizza, prima del Genoa. Non lo ritiene utile alla squadra che sta cercando di condurre in anticipo alla salvezza. La mossa di pescare tra gli svincolati a ottobre si è rivela fallimentare: Pereiro e Balotelli insieme hanno messo insieme una manciata di minuti, l'uruguaiano ha salutato ed è andato a giocare in Serie B. Ai suoi attaccanti Vieira chiede anche corsa, intensità, pressing. Caratteristiche che Balo non ha mai avuto. Men che meno ora che vede la carriera al tramonto", aggiunge il quotidiano.