Colonnese: “Napoli, vantaggio enorme rispetto all’Inter. Il gol di Angelino…”

Francesco Colonnese , ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Se mi avessero detto che nelle ultime tre Atalanta, Juve e Roma il Napoli facesse 7 punti avrei pensato che la squadra di Conte avrebbe fatto un bottino buono. Poi è ovvio che il gol di Angelino ha raffreddato gli entusiasmi. All’Olimpico gli ultimi 20 minuti non hanno permesso al Napoli di mettere la partita in salvo, forse ha gestito troppo"

"Il Napoli non fa le Coppe e l’Inter ha tanti impegni. Giocare partite importanti in queste settimane ha un dispendio maggiore, il Napoli ha un vantaggio enorme sotto questo aspetto. Per lo scudetto molto dipende anche dal recupero di Firenze. Per i nerazzurri moralmente sarebbe importante dal punto di vista emotivo agganciare il Napoli per la prima volta nel 2025".