FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Italia, Barella e Tonali i leader degli azzurri: Gattuso consegna le chiavi del centrocampo

news

Italia, Barella e Tonali i leader degli azzurri: Gattuso consegna le chiavi del centrocampo

Italia, Barella e Tonali i leader degli azzurri: Gattuso consegna le chiavi del centrocampo - immagine 1
I due centrocampisti sono l'anima e il cervello della squadra. Feeling assoluto tra i due giocatori che guideranno anche stasera
Andrea Della Sala Redattore 

I due centrocampisti, Tonali e Barella, sono l'anima e il cervello della squadra. Feeling assoluto tra i due giocatori che guideranno anche stasera l'Italia contro Israele.

"Dalla leadership, appunto: Tonali e Barella o Barella e Tonali, cambiano i fattori, non il prodotto. «Siamo in buone mani…», racconta il ct azzurro Rino Gattuso. Come quelle di Donnarumma, terzo nella lista di chi può prendersi sulle spalle il gruppo. Là in mezzo, si corre e si pensa: Sandro da Newcastle o Nicolò dalla Milano nerazzurra sanno sdoppiarsi alla ricerca della felicità. Senza farsi prendere troppo da effetti speciali ancora da venire, la nostra storia è ricca, ricchissima di coppie capaci di creare in mezzo al campo orchestra e muro, tecnica ed energia: Oriali-Tardelli, Albertini-Dino Baggio, Pirlo-Gattuso per ricordarne qualcuna", analizza La Gazzetta dello Sport.

Italia, Barella e Tonali i leader degli azzurri: Gattuso consegna le chiavi del centrocampo- immagine 2
MILAN, ITALY - NOVEMBER 17: Marcus Thuram of France competes for the ball with Nicolo’ Barella of Italy during the UEFA Nations League 2024/25 League A Group A2 match between Italy and France at on November 17, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Sandro e Nicolò, questione di feeling, dimostrato, da dimostrare. La nuova Italia dice di divertirsi: presto per tirare una linea, presto perché lo dicevano anche versioni azzurre non proprio brillanti. Israele può essere un test serio per capire se la strada del divertimento è realmente intrapresa".

Italia, Barella e Tonali i leader degli azzurri: Gattuso consegna le chiavi del centrocampo- immagine 3
Getty

"Se l’Italia vuole sbarcare in America tra nove mesi — il Mondiale si giocherà negli Usa, in Canada e Messico — non può non consegnarsi alla coppia di metà campo: il suo profilo è internazionale, il suo futuro di peso. Va così un po’ dappertutto sebbene con alterne fortune: Kimmich, Stiller e Goretzka per i tedeschi, Koné, Tchouameni e Rabiot per i francesi, Pedri, Merino, Zubimendi per gli spagnoli, Rice e Anderson per gli inglesi leggendo le ultime uscite delle grandi, o presunte tali, d’Europa", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Juventus-Inter, sfida a tutto campo: i tre duelli che potranno essere decisivi
Italia, avanti con Bastoni e Calafiori. Qualità e imprevedibilità, la rivoluzione di Gattuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA