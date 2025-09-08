Si avvicina il giorno di Juventus-Inter, sfida carica di storia e tradizione che caratterizzerà la ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Tuttosport analizza quelli che potranno essere i duelli decisivi della partita: "Ogni dettaglio conta, ogni centimetro va studiato. Perché un errore, sabato, per i nerazzurri può voler dire meno sei. Un abisso per essere solo alla terza giornata, che rischierebbe di riaprire quella crepa psicologica propiziata dalla notte di Monaco… Insomma, due laboratori tattici che stanno per intrecciarsi nella gara più sentita, intensa e simbolica che ci sia: il Derby D'Italia. Vediamo allora tre duelli che potrebbero definire i bordi di Juventus-Inter".