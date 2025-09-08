L'Italia di Rino Gattuso è ripartita dalla difesa a 4 e da due centrali mancini come Bastoni e Calafiori. I due difensori si sono espressi al meglio

Andrea Della Sala Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 11:46)

L'Italia di Rino Gattuso è ripartita dalla difesa a 4 e da due centrali mancini come Bastoni e Calafiori. I due difensori si sono espressi al meglio e si meritano la riconferma nella gara di stasera contro Isaraele.

"Bastoni e Calafiori, si va avanti così e, così, si va avanti verso un pallone più moderno e imprevedibile. Là dietro c’è molto da lavorare se è vero che, dentro la gestione a firma Spalletti, finivamo gambe all’aria per colpa di un gioco in quota a cui non sapevamo giocare: Rabiot, ad esempio, ci ha buttato fuori dal ring di San Siro lo scorso novembre con due salti di testa senza resistenza alcuna", ricorda La Gazzetta dello Sport.

"Il fresco ct Gattuso conosce l’arte dell’equilibrio e sa che tutto comincia da come viene resettata la fase difensiva: Bastoni e Calafiori sono al centro dell’universo azzurro. Federico Gatti è nel gruppo, ma un passettino dietro, stesso discorso vale per il giallorosso Gianluca Mancini, ragionamento diverso per il giovane Leoni volato a Liverpool — per lui il battesimo da grande è cosa fatta —, in attesa di nuova convocazione è il napoletano Alessandro Buongiorno, così si va avanti con chi offre qualcosa di inedito. Bastoni? Se non c’è, si sente. Se c’è, si pesa: di testa fa gol, di testa sa allontanare il pericolo, ma deve essere in sintonia con il resto della compagnia in mezzo all’area di rigore, quella propria. Bastoni e Calafiori aggiungono all’Italia un bel po’ di qualità, e imprevedibilità, quando la manovra si fa necessaria: non chiamiamola ripartenza dal basso, ma regia per l’occasione. E, poi, la pericolosità sull’altro fronte: Bastoni, in azzurro, non si nasconde se c’è da arricchire il bottino, Calafiori fa di tutto per dare un senso alle sue avanzate".

"L’Estonia è stata una missione compiuta con pazienza e, nella ripresa, facilità. Israele sarà un test più impegnativo, ma non c’è da caricare di enfasi la prova che ci attende tra poche ore. E, allora? Un secondo indizio — la promozione a pieni voti della coppia Bastoni-Calafiori — darebbe sostanza alla terza via scelta da Gattuso: una scelta non definitiva — niente può esserlo in azzurro —, ma una decisione che può aiutare sul cammino del divertimento sbandierato. Da due marcatori “puri” ad uno e mezzo: è stato così. Il passo avanti è tra i piedi di due centrali che sanno parlare un altro linguaggio", spiega il quotidiano.