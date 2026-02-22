"Il tempo dirà se questa strana atmosfera salentina si ripeterà in altri stadi dello Stivale, ma già l’assaggio al Via del Mare non deve essere stato piacevole: Alessandro Bastoni è stato avvolto da un tappeto di fischi, sorprendenti e continui. Qui a Lecce sono stati un’onda, con picchi altissimi e qualche caduta sonora verso il basso, ma sono partiti al minuto 1 e sono proseguiti fino all’88, quando il mancino nerazzurro è stato sostituito dopo il giallo tattico appena preso. Era la prima volta che il difensore di Chivu ritornava in campo in A dopo lo psicodramma di una settimana fa contro la Juve: evidentemente, l’onda lunga di quella simulazione e le polemiche successive non si sono spente, almeno non qui".