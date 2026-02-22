FC Inter 1908
Bastoni, atmosfera strana a Lecce. Fischi a ogni tocco: “C’è il forte rischio che…”

Non sono bastate le scuse ad Alessandro Bastoni per togliersi via le polemiche dopo quanto accaduto durante Inter-Juventus
Marco Macca
Marco Macca 

Non sono bastate le scuse ad Alessandro Bastoni per togliersi via le polemiche dopo quanto accaduto durante Inter-Juventus. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, a Lecce il difensore nerazzurro è stato sepolto da una pioggia di fischi a ogni tocco di palla:

Inter Chivu
"Il tempo dirà se questa strana atmosfera salentina si ripeterà in altri stadi dello Stivale, ma già l’assaggio al Via del Mare non deve essere stato piacevole: Alessandro Bastoni è stato avvolto da un tappeto di fischi, sorprendenti e continui. Qui a Lecce sono stati un’onda, con picchi altissimi e qualche caduta sonora verso il basso, ma sono partiti al minuto 1 e sono proseguiti fino all’88, quando il mancino nerazzurro è stato sostituito dopo il giallo tattico appena preso. Era la prima volta che il difensore di Chivu ritornava in campo in A dopo lo psicodramma di una settimana fa contro la Juve: evidentemente, l’onda lunga di quella simulazione e le polemiche successive non si sono spente, almeno non qui".

"Eppure, Bastoni aveva provato a rompere il gelo attorno a sé già nel -4° di Bodo, il giorno prima della nevicata Champions: lì ha fatto l’atteso mea culpa pubblico, ha ammesso di aver sbagliato nell’essersi lanciato in volo e soprattutto nell’aver esultato alle spalle di Kalulu. Se il mancino azzurro pensava di aver superato il caso più critico della carriera, forse dovrà rivedere le proprie aspettative: c’è il forte rischio che gli sia rimasto addosso uno spiacevole marchio".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

