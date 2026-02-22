Il focus dal Corriere dello Sport di questa mattina sul giocatore premiato come migliore in campo in Lecce-Inter
"C’è ancora una volta la firma di Federico Dimarco sulla vittoria dell’Inter. Non emerge dal tabellino, ma lo zampino è piuttosto evidente", scrive il Corriere dello Sport di stamattina. Grande risalto alla gara del laterale nerazzurro: "Era riuscito anche a sbloccarla l’insidiosa gara di Lecce, in realtà. Il tocco preciso, finito dolcemente alle spalle di Falcone, è stato però vanificato dal fuorigioco di spalla a inizio azione di Thuram. Ci ha riprovato anche più tardi, quando la gara nel frattempo era già finita sul binario favorevole per la squadra di Chivu: gli è mancato giusto un filo di cattiveria per implementare anche il bottino di gol in stagione. Il contributo non è mancato, però. Anzi, ci ha messo tanto del suo".
Non solo l'assist per Akanji, dunque. Dimarco, come ricorda il quotidiano, ha messo lo zampino anche sul primo gol: "Ha acceso la miccia sul primo gol, con la traiettoria poi deviata e finita sul piede di Mkhitaryan quando il rumore delle lancette che continuavano a girare stava cominciando a generare anche apprensione tra i nerazzurri di Chivu. Tredicesimo passaggio decisivo in campionato per il numero 32 nerazzurro, indubbiamente un fattore in fase offensiva. Al Via del Mare si è confermato fonte preziosa e generosa per i compagni. E' diventato il primo difensore a fornire assist per cinque presenze consecutive nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07)".