"C’è ancora una volta la firma di Federico Dimarco sulla vittoria dell’Inter. Non emerge dal tabellino, ma lo zampino è piuttosto evidente", scrive il Corriere dello Sport di stamattina. Grande risalto alla gara del laterale nerazzurro: "Era riuscito anche a sbloccarla l’insidiosa gara di Lecce, in realtà. Il tocco preciso, finito dolcemente alle spalle di Falcone, è stato però vanificato dal fuorigioco di spalla a inizio azione di Thuram. Ci ha riprovato anche più tardi, quando la gara nel frattempo era già finita sul binario favorevole per la squadra di Chivu: gli è mancato giusto un filo di cattiveria per implementare anche il bottino di gol in stagione. Il contributo non è mancato, però. Anzi, ci ha messo tanto del suo".