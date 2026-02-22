"Quando sono caduti i primi fischi leccesi, anche il viceallenatore nerazzurro Aleksandar Kolarov ha allargato le braccia come a dire: «Ma davvero?». In quel momento, lo stesso Chivu mostrava un sorrisetto amaro, una somma di stupore e amarezza: da allora, ogni volta che il centrale gli è passato vicino, ha fatto di tutto per caricarlo".

"A fine partita il tecnico è stato poi lapidario sull’argomento: «Il capitolo Bastoni è chiuso, come uomo ha messo la faccia, ha chiesto scusa, ha capito l’errore», ha detto Chivu".