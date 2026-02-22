FC Inter 1908
Fischi Bastoni, ecco cos’ha fatto Chivu in panchina. Kolarov si è girato verso la tribuna e…

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta la difficile serata vissuta a Lecce da Alessandro Bastoni e la reazione successiva di Chivu e Kolarov
Marco Macca
Marco Macca 

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta la difficile serata vissuta a Lecce da Alessandro Bastoni e la reazione successiva di Chivu e Kolarov in panchina. Scrive la rosea:

"Quando sono caduti i primi fischi leccesi, anche il viceallenatore nerazzurro Aleksandar Kolarov ha allargato le braccia come a dire: «Ma davvero?». In quel momento, lo stesso Chivu mostrava un sorrisetto amaro, una somma di stupore e amarezza: da allora, ogni volta che il centrale gli è passato vicino, ha fatto di tutto per caricarlo".

Inter Chivu
"A fine partita il tecnico è stato poi lapidario sull’argomento: «Il capitolo Bastoni è chiuso, come uomo ha messo la faccia, ha chiesto scusa, ha capito l’errore», ha detto Chivu".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

